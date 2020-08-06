Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 6 августа

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 18,8 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 708 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 12 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 1 803 695 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 2 733 677 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 4 667 957 заболевших.

Вам будет интересно Стало известно, где 5 августа зафиксированы 33 новых случая коронавируса в Ленобласти Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 055, выздоровели 4 166.... 05.08.2020 370

В России, по состоянию на утро на 6 августа, число заразившихся коронавирусом составляло 856264 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.