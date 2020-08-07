Сбербанк профинансирует строительство жилья в Санкт-Петербурге на 12,3 млрд руб

Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса в Московском районе Санкт-Петербурга на 12,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба крупнейшего банка России.

«Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса бизнес-класса «Дефанс» в Санкт-Петербурге. Финансирование на общую сумму 12,3 миллиарда рублей сроком до 2028 года предоставлено застройщику — ГК «Лидер Групп». Продажи квартир будут осуществляться с использованием механизмов эскроу», — говорится в сообщении.

ЖК будет состоять из трех зданий, включать в себя торговый центр, фитнес-клуб с бассейном и офисные помещения. Фирменным знаком комплекса станут 16 эксклюзивных квартир, для которых предусмотрены отдельные входные группы и дополнительные лифты.

«Мы с большим удовольствием поддерживаем этот знаковый для Санкт-Петербурга проект … Мы профинансировали проект на сумму 12,3 миллиарда рублей, и это одна из крупнейших сделок проектного финансирования в этом году в Северо-Западном банке Сбербанка», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова.

Он также отметил, что сейчас банк финансирует шесть проектов компании на общую сумму около 23 миллиардов рублей.

Вам будет интересно Глава Минстроя призвал удешевить жилье в России Глава Минстроя России Владимир Якушев заявил, что ведомство ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья. Якушев заявил о... 17.07.2020 236

Группа компаний «Лидер Групп» входит в число ведущих застройщиков Северо-Западного региона. С момента основания в 1988 году компания прошла путь от небольшой организации, специализирующейся на проектировании и строительстве объектов коммерческого и производственного назначения, до группы компаний полного цикла, работающей во всех сегментах рынка недвижимости.