Сбербанк профинансирует строительство жилья в Санкт-Петербурге на 12,3 млрд руб

Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса в Московском районе Санкт-Петербурга на 12,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба крупнейшего банка России.
ЖК будет состоять из трех зданий, включать в себя торговый центр, фитнес-клуб с бассейном и офисные помещения. Фирменным знаком комплекса станут 16 эксклюзивных квартир, для которых предусмотрены отдельные входные группы и дополнительные лифты.
Он также отметил, что сейчас банк финансирует шесть проектов компании на общую сумму около 23 миллиардов рублей.
Группа компаний «Лидер Групп» входит в число ведущих застройщиков Северо-Западного региона. С момента основания в 1988 году компания прошла путь от небольшой организации, специализирующейся на проектировании и строительстве объектов коммерческого и производственного назначения, до группы компаний полного цикла, работающей во всех сегментах рынка недвижимости.