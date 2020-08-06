Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Ленобласти

Аналитики “HeadHunter Северо-Запад” составили рейтинг самых высокооплачиваемые вакансии в Ленобласти, которые были опубликованы на сервисе в августе.

Средняя предлагаемая зарплата, по данным аналитиков, в Ленобласти в июле составила 40 000 рублей. Год назад в этот период она была равна 36 500 рублей.

Самыми востребованными остаются представители сферы продаж, производственных профессий, медицинские работники, начинающие специалисты и студенты, “синие воротнички”. По сравнению с июльскими показателями 2019 года, количество вакансий в Ленобласти в целом увеличилось на 27%.