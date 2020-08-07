Китайские корпорации заинтересовались проектами в Санкт-Петербурге в сфере туризма и транспорта

Крупные китайские корпорации заинтересовались инвестиционными проектами в Санкт-Петербурге в сфере туристической, транспортной и конгрессной инфраструктуры, сообщает спецпредставитель губернатора города Олег Марков.
Марков, а также представители комитета по внешним связям, комитета по инвестициям и комитета по развитию туризма провели совещание с крупнейшими китайскими корпорациями в формате видеоконференцсвязи. В числе участников встречи — международная пекинская инжиниринговая корпорация «Китай», пекинская корпорация «Шоуган констракшн групп», основанная в 1956 году, крупное государственное предприятие «Кэпитал групп», международная комплексная строительная группа, пекинская акционерная компания «Цзиньюй Групп» и другие.
Марков рассказал участникам встречи о проработанных инвестпроектах, для которых просчитана финансовая модель, возможное участие города, предусмотрены земельные участки.
Отмечается, что Петербург пользуется большой популярностью у туристов из Китая. В 2019 году через пограничные пункты Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыло более 200 тысяч гостей из КНР. Китай является один из основных торговых партнёров Петербурга. В 2019 году по объёму торговли он занял второе место — товарооборот по сравнению с 2018 годом увеличился на 5% и составил 7,1 миллиарда долларов.