Строительство дата-центр МТС в поселке Федоровское подходит к концу

Центр обработки данных компании МТС в Ломоносовском районе создается для обработки и хранения огромных массивов информации.

Первая очередь Центра включает два модуля по 128 стоек с оборудованием, осенью запланирован запуск в эксплуатацию. Вторая очередь ЦОД будет построена в 2021 году. Проект реализуется с учетом требований к резервированию, устойчивости и безопасности хранения и обработки данных.

Напомним, что на днях МТС сообщила о запуске первого в России маркетплейса в сфере облачного гейминга, объединяющего все платформы, представленные на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA. Также Роскомнадзор выдал МТС первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G. Вышки могут работать в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны.