Свирицкою школу после удара молнии восстановят к сентябрю. 10 млн рублей уже выделено

Губернатор Ленобласти подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда, чтобы 1 сентября ученики могли уже сесть за парты

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, 10 млн рублей на ремонт кровли, замену оконных блоков и восстановление системы электроосвещения будет выделено из областного резервного фонда.

«В этом году благодаря нашему резервному фонду удалось эффективно решать вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции и оказания помощи жителям региона, оставшимся без дохода», — прокомментировал Александр Юрьевич.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в здание школы 19 июня ударила шаровая молния. Школа осталась с разрушенной кровлей, поврежденными стенами и электропроводкой, разбитыми окнами. Пострадало даже учебное оборудование.