МУПы Приозерского района нарушили антимонопольное законодательство

Дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны МУП «Теплосеть Мельниково», МУП «Агентство услуг Ромашкинского поселения», МУП «Теплосеть Плодовое», а также ООО «НеваЭнергоСервис» (НЭС) было возбуждено в мае 2020 года.

По мнению Ленинградского УФАС России, муниципальные предприятия нарушили закон при заключении с ООО «НЭС» договоров на оказание комплекса услуг по сопровождению своей деятельности в сфере теплоснабжения.

В ходе рассмотрения дела установлено, что между указанными унитарными предприятиями и ООО «НЭС» заключен ряд договоров, предметами которых являются оказание услуг по расчету тарифа на передачу тепловой энергии, разработка положения о закупке товаров, делопроизводство, ведение бухгалтерского и налогового учета и тому подобное. Указанные договоры были заключены по итогу несостоявшихся конкурентных процедур, а в состав закупочной комиссии входили сотрудники ООО «НЭС» — единственного участника и победителя проводимых закупок.

На заседании комиссии УФАС представитель МУП «Агентство услуг Ромашкинского поселения» согласился с вменяемым правонарушением. Представители МУП «Теплосеть Мельниково» и МУП «Теплосеть Плодовое» свою вину отрицали, сославшись на то, что ООО «НЭС» было привлечено к проведению закупочной процедуры в рамках ранее заключенных договоров на оказание комплекса услуг по сопровождению деятельности Заказчика, куда в числе прочего входит и сопровождение закупочных процедур, а сотрудники, входящие в закупочную комиссию, не принимали самостоятельного участия в роли участника запроса предложений.

Данная позиция не убедила комиссию Ленинградского УФАС России. В действиях МУП «Агентство услуг Ромашкинского поселения», МУП «Теплосеть Мельниково», МУП «Теплосеть Плодовое» были признаны нарушение пункта 2 части 1 и пункта 4 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции (создание преимущественных условий хозяйствующему субъекту для участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации в приоритетном порядке и фактическому формированию документации закупочных процедур; участие сотрудников ООО «НЭС» в закупочной комиссии при проведении запроса котировок, победителем в которых признано ООО «НЭС»).

Ответчикам выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.