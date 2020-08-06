Александр Дрозденко о метро в Кудрово: Пока идем в срок, надеюсь, процесс не затянется

Планируется, что станция метро в Кудрово откроется в 2025 году, и пока все идет по плану.

“Быстрее не будет, будет ли дольше? Надеюсь, тоже нет. У Петербурга амбициозные планы с развитием метро в городе, но у них уже есть проблемы с новыми депо. Для этого нужно как минимум 120 га, внутри города таких пятен нет”, — рассказал Александр Дрозденко на встрече с жителями города Кудрово.

Он считает, что без депо и, соответственно, метро в Кудрово, невозможно будет развивать дальнейшую линию метрополитена. Ленобласть делает все со своей стороны для открытия станции, пишет online47.