Стало известно, где 7 августа зафиксированы 30 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 30 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 116 человек.

Волосовский район: 
  • Клопицы — 1,
  • Черное — 2;
Волховский район: 
  • Волхов — 1;
Всеволожский район: 
  • Кудрово — 1, 
  • Кузьмоловский — 1, 
  • СНТ Эскалатор (массив Северная Самарка) — 1;
Гатчинский район: 
  • Гатчина — 3, 
  • Тайцы — 1, 
  • село Никольское — 1, 
  • Сиверский — 1, 
  • Выра — 1, 
  • Вайялово — 1, 
  • Мыза-Ивановка — 3;
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 1, 
  • Ивангород — 1;
Киришский район: 
  • Кириши — 2;
Кировский район: 
  • Кировск — 1, 
  • Отрадное — 1;
Ломоносовский район: 
  • Новоселье — 1, 
  • Русско-Высоцкое — 1;
Лужский район: 
  • Луга — 1;
Сланцевский район: 
  • Сланцы — 2;
Тосненский район: 
  • Тосно — 1.