Стало известно, где 7 августа зафиксированы 30 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 30 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 116 человек.
Волосовский район:
- Клопицы — 1,
- Черное — 2;
Волховский район:
- Волхов — 1;
Всеволожский район:
- Кудрово — 1,
- Кузьмоловский — 1,
- СНТ Эскалатор (массив Северная Самарка) — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина — 3,
- Тайцы — 1,
- село Никольское — 1,
- Сиверский — 1,
- Выра — 1,
- Вайялово — 1,
- Мыза-Ивановка — 3;
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 1,
- Ивангород — 1;
Киришский район:
- Кириши — 2;
Кировский район:
- Кировск — 1,
- Отрадное — 1;
Ломоносовский район:
- Новоселье — 1,
- Русско-Высоцкое — 1;
Лужский район:
- Луга — 1;
Сланцевский район:
- Сланцы — 2;
Тосненский район:
- Тосно — 1.