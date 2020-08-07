Стало известно, где 7 августа зафиксированы 30 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 30 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 116 человек.

Волосовский район:

Клопицы — 1,

Черное — 2;

Волховский район:

Волхов — 1;

Всеволожский район:

Кудрово — 1,

Кузьмоловский — 1,

СНТ Эскалатор (массив Северная Самарка) — 1;

Гатчинский район:

Гатчина — 3,

Тайцы — 1,

село Никольское — 1,

Сиверский — 1,

Выра — 1,

Вайялово — 1,

Мыза-Ивановка — 3;

Кингисеппский район:

Кингисепп — 1,

Ивангород — 1;

Киришский район:

Кириши — 2;

Кировский район:

Кировск — 1,

Отрадное — 1;

Ломоносовский район:

Новоселье — 1,

Русско-Высоцкое — 1;

Лужский район:

Луга — 1;

Сланцевский район:

Сланцы — 2;

Тосненский район: