Стало известно, как область отметит День воинской славы 3 сентября

В Ленобласти пройдут Эстафета вечного огня на Дороге жизни и торжественное мероприятие «Памяти и славы рубежи» на мемориале «Разорванное кольцо». В завершении мероприятия зрителей ждет салют.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, основной темой празднования станет объединение поколений: вместе будут герои Великой Отечественной войны и современная молодежь. В акции примут участие делегации городов воинской славы СЗФО, в том числе Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина, а также Кронштадт, Колпино и Ломоносов.

Ознакомится с предварительной программой можно по ссылке. Стоит отметить, что в этот день пройдет церемония возложения цветов у «Вечного огня», колонна ретротехники от Пискаревского кладбище отправится к Дороге Жизни. У каждой километровой отметки Дороги Жизни в этот день будет размещена памятная лампада с частичкой вечного огня. Закончит свое движение колонна у мемориала «Разорванное кольцо», где гостей ожидает концерт, литературно-музыкальные композиции и театрализованные представления с использованием документальных материалов.

Вам будет интересно В Ленобласти завершилась реконструкция музеев «Дорога жизни» и «Дорога Победы» Также специалисты привели в порядок прилегающую территорию и адаптировали здания для маломобильных граждан. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, в Ленобласти... 14.05.2020 850

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни« запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» этим летом состоялось открытие памятника в честь пермяков, погибших за освобождение Ленинграда.