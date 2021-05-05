5 мая – День городов воинской славы Ленобласти и Петербурга

5 мая, в канун Дня Великой Победы, страна отмечает День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области и Санкт-Петербурге семь — Луга, Кронштадт, Выборг, Тихвин, Колпино, Ломоносов, Гатчина.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов оставила незабываемый след в истории многих городов России. Ленинградская область является одним из регионов Российской Федерации, на территории которого в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные боевые действия. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества в восьми городах Ленинградской области и Санкт- Петербурге установлены стелы «Город воинской славы».

25 марта 2010 года Выборгу было присвоено звание «Город воинской славы», а 9 мая 2011 года в городе была открыта памятная стела.

Вторая мировая война принесла городу огромный ущерб: были разрушены и сожжены промышленные предприятия, более 500 жилых домов, культурно-просветительные и лечебные учреждения, выведены из строя предприятия городского хозяйства, причинены огромные повреждения железнодорожному узлу. Однако уже летом 1944 года началось интенсивное восстановление города. Постановлением правительства Выборг был отнесен к числу 15 городов, подлежавших восстановлению в первую очередь, и к 1948 году последствия войны, в основном, были ликвидированы.

В указе Президента РФ № 177 от 6 апреля 2015 года отмечено, что звание «Город воинской славы» присвоено Гатчине за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

То, что решение президента о придании Гатчине статуса города воинской славы обнародовано за месяц до 70-летия Победы — глубоко символично. прокомментировал губернатор Александр Дрозденко

В 1977 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, за большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 200-летием со дня основания» город Луга был награжден орденом Отечественной войны первой степени. 5 мая 2008 года Луге присвоено почетное звание Луга — «Город воинской славы».

В 2010 году Тихвину было торжественно присвоено звание «Город воинской славы» — за то мужество, героизм его жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники проявили во время борьбы за независимость и свободу своего города и своего Отечества.

Во время Великой Отечественной войны Тихвин принял на себя удар врага и мужественно боролся за свободу. Жители города делали все возможное для своего города в частности и для победы страны в целом. Город сильно пострадал, но был впоследствии отстроен.

В знак военных заслуг городу Кронштадту 27 апреля 2009 года было присвоено звание «Город воинской славы». Стела «Город воинской славы» в Кронштадте была открыта 6 мая 2015 года (к 70-летней годовщине Великой Победы).

5 мая 2011 года был подписан указ о присвоении Колпино почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Памятник-стела «Город воинской славы» — памятник открыт в мае 2015 года в парке на углу улицы Веры Слуцкой и Пролетарской улицы.

За мужество и героизм, проявленные жителями и защитниками Ораниенбаума (Ломоносов до 1948 назывался Ораниенбаум) в годы Великой Отечественной войны, городу Ломоносов 3 ноября 2011 года было присвоено звание «Город воинской славы». 8 мая 2015 года в городе Ломоносове была торжественно открыта стела «Город воинской славы».

Звание «Город воинской славы» — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой».