Во Всеволожске ликвидировали нарколабораторию

В Ленобласти полиция задержала владельца подпольной нарколаборатории: мужчина производил мефедрон, а после переправлял наркотик в Череповец.

В ходе обыска правоохранители обнаружили у него дома во Всеволожске четыре килограмма синтетического наркотика, а также все необходимое для его изготовления. Для распространения запрещенных веществ он создал интернет-магазин на одной из площадок в даркнете. Приготовленные им наркотики реализовывались через тайники в городе Череповец. Ранее был задержан житель Вологодской области, который работал закладчиком этого магазина.

37-летний житель Всеволожска арестован. Известно, что к уголовной ответственности он ранее не привлекался.