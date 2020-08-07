Ленинградская и Псковская области объединили системы “112”

Регионы подписали соглашение, по которому интегрируют системы “112”.

Объединение позволит повысить оперативность и качество оказания экстренной помощи жителям приграничных районов. Специальное программное обеспечение и защищенные каналы связи позволят операторам “112” Ленинградской и Псковской областей автоматически передавать информацию о происшествии в ближайший к пострадавшему центр обработки вызовов.

На сегодняшний Ленобласть уже объединила системы “112” с Петербургом, Вологодской и Новгородской областями. В ближайшее время подобное соглашения планируется подписать с Карелией.