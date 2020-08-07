Видео: пенсионерка упала под колеса микроавтобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге пенсионерка решила в неположенном месте пересечь Красносельское шоссе, что в итоге стало неожиданностью для водителя микроавтобуса Fiat.

Судя по видео, прежде, чем выйти на дорогу, женщина посмотрела по сторонам, убедившись, что попутный поток автомобилей ее пропускает. Далее, когда она пересекла сплошную линию разметки и пошла далее, женщину едва не сбил микроавтобус — водитель вовремя затормозил.

Женщина по непонятным причинам решила упасть на проезжую часть под колеса автомобиля.

Видео: Telegram-канал «Mash на Мойке».