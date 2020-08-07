Александр Дрозденко посетил празднование годовщины Гатчинского района

Автор: Илья Серов
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Сегодня, 7 августа, в Коммунаре отмечают сразу два праздника — 93-летие Гатчинского района и День Ленинградской области. Мероприятие посетил Александр Дрозденко.

Губернатор пообщался с жителями района и осмотрел «Яблоневый сад», который сейчас благоустраивают. Он отметил необходимость туристического развития Вырицы и Дружной горки, Елизаветино и Кобрино, Рождествено.

После этого Александр Дрозденко обсудил с муниципальными властями строительство ФОКа в Сиверском, открытие реставрационного центра в доме Владимира Набокова в Рождествено, реконструкцию усадьбы Демидовых в Тайцах.

«Гатчинский район — территория с огромной историей, научным, культурным, аграрным потенциалом. Но самое главное богатство района — это его жители, отзывчивые гатчницы. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы Гатчина и поселения района становились все краше, чтобы город открылся для всех жителей России», —сказал Александр Дрозденко. 

Праздник завершился культурной программой и концертом.

Ранее губернатор Ленобласти заявил, что до 1 января 2021 года в Гатчине не останется ни одного обманутого дольщика. Он осмотрел достроенный для обманутых дольщиков ЖК «Белый сад» в Малом Верево.