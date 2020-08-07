Александр Дрозденко посетил празднование годовщины Гатчинского района

Сегодня, 7 августа, в Коммунаре отмечают сразу два праздника — 93-летие Гатчинского района и День Ленинградской области. Мероприятие посетил Александр Дрозденко.

Губернатор пообщался с жителями района и осмотрел «Яблоневый сад», который сейчас благоустраивают. Он отметил необходимость туристического развития Вырицы и Дружной горки, Елизаветино и Кобрино, Рождествено.

После этого Александр Дрозденко обсудил с муниципальными властями строительство ФОКа в Сиверском, открытие реставрационного центра в доме Владимира Набокова в Рождествено, реконструкцию усадьбы Демидовых в Тайцах.