Александр Дрозденко посетил празднование годовщины Гатчинского района

Сегодня, 7 августа, в Коммунаре отмечают сразу два праздника — 93-летие Гатчинского района и День Ленинградской области. Мероприятие посетил Александр Дрозденко.
Губернатор пообщался с жителями района и осмотрел «Яблоневый сад», который сейчас благоустраивают. Он отметил необходимость туристического развития Вырицы и Дружной горки, Елизаветино и Кобрино, Рождествено.
После этого Александр Дрозденко обсудил с муниципальными властями строительство ФОКа в Сиверском, открытие реставрационного центра в доме Владимира Набокова в Рождествено, реконструкцию усадьбы Демидовых в Тайцах.
Праздник завершился культурной программой и концертом.
Ранее губернатор Ленобласти заявил, что до 1 января 2021 года в Гатчине не останется ни одного обманутого дольщика. Он осмотрел достроенный для обманутых дольщиков ЖК «Белый сад» в Малом Верево.