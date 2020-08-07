Александр Дрозденко: «До 1 января 2021 года в Гатчине не останется ни одного обманутого дольщика»

Сегодня, 7 августа, губернатор Ленобласти осмотрел достроенный для обманутых дольщиков ЖК «Белый сад» в Малом Верево Гатчинского района.

Глава региона осмотрел площадку у дома, зашёл в квартиру, которую получает молодая семья, отметил качество строительства и отделки, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Для завершения работ правительство региона привлекло инвестора. Всего по программе привлечения «доноров» к 2021 году будет достроено около 40 объектов, в текущем году планируется восстановить права 6 тысяч человек — это почти половина всех обманутых дольщиков в Ленобласти, напомнил губернатор.

«До 1 января 2021 года в самой Гатчине не останется ни одного обманутого дольщика — сейчас в городе завершаются все объекты. Я хочу сказать спасибо нашим партнерам, которые помогают нам без прямого бюджетного финансирования достраивать дома», — заявил Александр Дрозденко.

Жительница Малого Верево подарила будущим новоселам кусты и пихты, которые высадили на придомовой территории.