Названы доходы Александра Беглова за 2019 год

Сегодня, 7 августа, администрация Санкт-Петербурга опубликовала декларацию о доходах губернатора Александра Беглова. Его доходы упали в полтора раза, а у супруги выросли в 2,5.

Так, за период с 1 января по 31 декабря 2019 года Александр Беглов задекларировал доход в размере 3,86 млн рублей. На него в собственность также оформлены два земельных участка (1500 кв. м. один, 1600 кв. м. другой), а также квартира (150,6 кв. м.) У него также есть доля жилого разрушенного дома (120,6 кв. м.) и квартира, нанятая в пользование (106,7 кв. м.).

Для сравнения, в 2018-м, который Беглов почти целиком провел в качестве полпреда президента в СЗФО, он заработал 6,1 млн. В остальном декларация спустя год не изменилась.

Годовой доход супруги Беглова в 2019 году составил 10,15 млн рублей против 4,44 млн рублей годом ранее. У нее в собственности есть Mercedes-Benz E300.