Житель Овсово с ножом напал на мужчину в лесу под Выборгом

Накануне в лесу неподалеку от поселка Овсово Выборгского района двое мужчин повздорили, в результате чего один оказался задержан правоохранителями, а второй попал в больницу.

По предварительным данным, в ходе конфликта задержанный достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента. Пострадавший попал в больницу с различными ранениями тела, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемым оказался 28-летний безработный местный житель. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.