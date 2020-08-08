Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Ковалева

Сегодня, 8 августа, глава Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной руководителя представительства губернатора и правительства 47 региона при правительстве РФ Андрея Ковалева.

«Не стало нашего товарища, друга, замечательного человека — Андрея Алексеевича Ковалева. Почти двадцать лет он работал с нами — в администрации Ленинградской области, был помощником губернатора, с марта 2019 года возглавлял представительство области при правительстве России», — приводит пресс-служба администрации слова губернатора.

Александр Дрозденко охарактеризовал Андрея Ковалева как мужественного, смелого человека, безгранично преданного Родине и своему делу, которого искренне любили все, кому посчастливилось знать его, служить и трудиться вместе с ним.