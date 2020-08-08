Одна всмятку, другая в кювете: две легковушки столкнулись в Понтонном

Сегодня днем, 8 августа, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидцы сообщили о серьезной аварии рядом с поселком Понтонный.

Уточняется, что дорожное происшествие случилось на Южной улице: мужчина 1972 года рождения, управляя легковушкой Ford Focus, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному Mercedes-Benz ML под управлением мужчины 1968 года рождения.

В результате столкновения автомобилей водитель первой легковушки скончался от полученных травм, водитель второй иномарки находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД.

Судя по кадрам, от сильного удара автомобиль Ford Focus практически расплющило, тем временем Mercedes-Benz ML съехал в кювет и опрокинулся на крышу.