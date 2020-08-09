Под Приозерском умер новорожденный ребенок

Вчера днем, 8 августа, в полицию поступило сообщение о происшествии в квартире поселка под Приозерском. Умерла новорожденная девочка.

По предварительным данным, ребенок скончался при родах: 31-летняя мать находилась на седьмом месяце беременности.

Отец считается безработным, в семье трое несовершеннолетних детей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге женщина принесла знакмому тело девочки в пакете. Однако рассказывать об обстоятельствах случившегося она не стала.