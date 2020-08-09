Мошенница оставила пенсионерку из Петербурга без 300 тысяч рублей

Днем 6 августа неизвестная женщина позвонила 90-летней пенсионерке и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она предупредила пожилую женщину о скором визите человека «для замены денежных средств».

Спустя несколько минут в квартире на улице Типанова в Петербурге появилась невысокая женщина в медицинской маске и шапке. Она взяла у пенсионерки 300 тысяч рублей, а взамен дала сувенирные купюры, после чего скрылась. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Полиция изъяла видеозапись из подъезда и с уличных камер, а также купюры «банка приколов» в количестве 173 штук. Возбуждено уголовное дело по статье замошенничество.