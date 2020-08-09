Вчера вечером, 8 августа, в полицию поступило сообщение о пропаже 38-летнего работника кладбища в поселке Ковалево во Всеволожском районе.

По предварительным данным, около девяти часов вечера 4 августа мужчина вышел с работы и больше не давал о себе знать. У него дома обнаружили голодную собаку, знакомая пропавшего сообщила, что мужчина выпивает, но по праздникам.

Мужчина был одет в футболку светлого цвета, синие джинсы и белые кроссовки. Ростом он около 180 см, плотного телосложения. Славянские черты лица, глаза голубые, на голове нет волос.