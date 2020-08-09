Пенсионерка погибла при пожаре в Красном Селе

Вчера вечером, 8 августа, на Озерной набережной в Красном Селе загорелся двухэтажный жилой дом. Соответствующая информация поступила специальным службам.

Строение размером 10 на 15 метров выгорело полностью, после чего обрушилось. Сообщение о возгорании поступило около 20 часов, а в 21:21 пожар был ликвидирован.

Спустя час на пепелище при разборе завалов нашли обгоревшую человеческую ногу. Позже из-под завалов вытащили останки 65-летней женщины, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Причина возгорания устанавливается.