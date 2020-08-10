Граффити с известными киногероями появились на фасадах «Ленфильма»

Граффити с изображением персонажей из известных картин «Ленфильма» появились на четырех фасадах павильонов киностудии в преддверии открытия здесь арт-пространства Kino Corner.

Перед открытием культурно-событийного пространства Kino Corner более десяти городских художников, среди которых HoodGraffteam, Van Gee и Urban Fresco, работающие в различных жанрах и направлениях, разрисовывают территорию во дворе киностудии, основываясь на образах из культовых фильмов «Золотой коллекции» киностудии «Ленфильм».

«Была задача — рассказать о классике современным языком, чтобы это было понятно, чтобы это было узнаваемо. И мы пригласили граффити-художников HoodGrafft, Van Gee, Лешу Мелки, Urban Fresco и других, которые бы смогли молодёжным сленгом рассказать о «золотой коллекции». Мне кажется, что нам удалось это сделать. Выглядит это очень масштабно, эффектно. И мне кажется, что это сподвигнет молодёжь заинтересоваться фильмами «золотой коллекции», — рассказала одна из кураторов проекта Kino Corner Ксения Породько.

В настоящее время уличные художники завершают свои работы. На фасадах павильонов уже появились граффити с изображением персонажей известных картин «Ленфильма»: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Свадьба в Малиновке», «Собачье сердце», «Соломенная шляпка» и других.

Арт-пространство Kino Corner откроется 16 августа на 1,2 тысячи квадратных метров территории «Ленфильма» на Каменноостровском проспекте и будет работать до 30 сентября. Проект будет представлять собой пешеходную улицу, на территории которой будут проходить мастер-классы, концерты, кинопоказы, спектакли, лекции, а также творческие встречи с актёрами. Сотрудничать с проектом уже согласились «Дунаевский Orchectra», Алиса Гребенщикова, уличные театры. Кроме сцены, на новой площадке установят несколько фудтраков. Площадку во дворе «Ленфильма» также украсят арт-инсталляциями.

«У нас будет стоять сцена, где будут проходить различные мероприятия. Утром мы планируем делать семейные мероприятия – детские спектакли, мастер-классы, в обеденное время у нас будут проходить лекции. Ближе к вечеру у нас будут концерты, поэтические вечера, встречи с актёрами и так далее», — рассказала Породько.

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На «Ленфильме» отмечают, что в будущем проект Kino Corner объединит Каменноостровский проспект и Кронверкскую улицу.