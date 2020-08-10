Петербургских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях

Правительство Санкт-Петербурга, главы городских комитетов обязаны будут завести аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники», Twitter и на YouTube к началу октября 2020 года, следует из проекта распоряжения городского правительства.

«До 1 октября 2020 года обеспечить создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях в соответствии с настоящим распоряжением… определить должностные лица в администрации губернатора Санкт-Петербурга, ответственные за создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях», — говорится в проекте распоряжения.

Также до 1 октября предполагается создание официальных аккаунтов руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Проект распоряжения опубликован на сайте Смольного для проведения антикоррупционной экспертизы.

Отмечается, что аккаунты в соцсетях создаются в целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной власти Петербурга с населением, организации работы в интернете и обеспечения открытости государственного управления.

Проектом распоряжения определяется порядок создания и ведения официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга, руководителей исполнительных органов госвласти в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассники», Twitter и «YouTube».

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В свою очередь, Александр Дрозденко общается жителями региона через Instagram уже больше двух лет. Не отстают от главы региона и главы районов. Многие комитеты и организации Ленобласти также есть в этой социальной сети.

Ранее сообщалось, что в марте 2019 года Александр Беглов, когда являлся врио губернатора Санкт-Петербурга, зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте». Тогда он пообещал не оставлять без внимания комментарии и сообщения жителей города в соцсети. У правительства Петербурга также есть аккаунт в Instagram, у комитетов администрации Петербурга — аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.