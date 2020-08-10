Стало известно, как Шлиссельбург избавят от распрей местных властей

Сегодня, 10 августа, в ходе рабочей поездки в Шлиссельбург Александр Дрозденко анонсировал новые меры, предпринятые в региональном правительстве для решения проблем города.
Решению проблем препятствуют распри местных властей, поэтому принято решение на календарный год передать полномочия, связанные с благоустройством, архитектурой и строительством дорог, на районный уровень. Когда ситуация стабилизируется, полномочия вернут обратно, сообщил губернатор.
«Меньше всего хотелось бы оценивать разногласия местной власти. У нас много других, более важных задач. Понятно, что такую нестабильную ситуацию сложно будет решать внутри города», — считает Александр Дрозденко.