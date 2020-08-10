Стало известно, как Шлиссельбург избавят от распрей местных властей

Сегодня, 10 августа, в ходе рабочей поездки в Шлиссельбург Александр Дрозденко анонсировал новые меры, предпринятые в региональном правительстве для решения проблем города.

Решению проблем препятствуют распри местных властей, поэтому принято решение на календарный год передать полномочия, связанные с благоустройством, архитектурой и строительством дорог, на районный уровень. Когда ситуация стабилизируется, полномочия вернут обратно, сообщил губернатор.