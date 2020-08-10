В Ленобласти будущим первоклассникам подарят рюкзаки и книги

В этом году в Ленобласти 1 сентября впервые за парты сядут 21,7 тысяч детей, что на 1,7 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Все первоклассники от региона получат по рюкзаку, а также три книги: “Дом родной – Ленинградская область”, “Все для победы”, “Азбука безопасности и здоровой жизни” и светоотражающую полоску.

Напомним, что 1 сентября в школах Ленобласти пройдут традиционные торжественные линейки. Также с начала учебного года 75 тысяч школьников региона получат бесплатное горячие питание. Речь идет об учениках 1-4 классов. Также