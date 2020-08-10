Суд Гатчинского района отправил в колонию-поселения уроженца Дагестана, которого признали виновным в дорожном хулиганстве с применением оружия.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, подсудимый ехал на BMW и остановился прямо посреди проезжей части, вслед за ним остановился и Infiniti. Тогда водитель японской иномарки попытался объехать BMW, но тот продолжил движение и снова перекрыл путь. В результате возник конфликт — дагестанец достал пистолет и выстрелил в сторону машины потерпевшего.

В ближайшие два года нарушитель проведет в колонии-поселения. Приговор еще не вступил в законную силу.