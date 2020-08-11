В Ленобласти подрядчику заплатят 300 тысяч рублей за 200 «лайков»

Агентство по экономическому развитию Ленинградской области предлагает за услугу по продвижению инвестиционного сайта около 300 тысяч рублей.

Уже опубликован соответствующий тендер. Подрядчику следует продвинуть в социальных сетях Instagram и Facebook восемь постов «Инвестиционного портала Ленинградской области». Приступить к работе необходимо с 1 сентября и завершить ее до 31 декабря.

Подрядчик должен добиться 780 «взаимодействий» и обеспечить не меньше 150 переходов на сайт. Также пользователи должны поставить 200 «лайков» на странице Facebook. Публикация должна охватить людей в возрасте от 22 до 55 лет.