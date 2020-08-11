На «Корюшка идет!» в Новой Ладоге выберут лучшего рыбака

Традиционный фестиваль «Корюшка идет!» пройдет с 28 по 30 августа в Новой Ладоге. Во время фестиваля состоится конкурс любительской рыбалки.

Соревнования пройдут 29 августа — в личном зачете, в один этап. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно до 27 августа в комитете по АПК Ленобласти по электронной почте e-mail: vi_zaychenko@lenreg.ru или телефону 539-48-87 или 29 августа на месте проведения соревнований. Подробнее с правилами можно ознакомиться здесь .

В прошлом году фестиваль «Корюшка идет!» собрал жителей из всех районов Ленинградской области. Уже ранним утром были открыты тематические площадки. Также «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.