Дольщики «Моей крепости» в Шлиссельбурге получат компенсацию

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав 63 дольщиков долгостроя «Моя крепость» в Шлиссельбурге от застройщика ООО «Шлиссельбург».

Дом «Моя крепость» на 548 квартир возводится с 2014 года. В феврале 2020 года застройщик ООО «Шлиссельбург» признан банкротом. Дольщики получат компенсацию по рыночной стоимости приобретенной в долгострое недвижимости.

В августе 2020 года будет принято решение по достройке ЖК «Десяткино 2.0». Правительство Ленобласти и конкурсный управляющий сделали все от них зависящее. Деньги уже выделены, надлежащая документация подготовлена.