В Петербурге полицейский во время задержания застрелил мужчину

В Петербурге полицейские застрелили водителя машины, который оказался бывшим боевиком.

Утром в среду, 12 августа, сотрудники ППС остановили на Боровой улице «ВАЗ», которая ехала без включенных фар. Во время осмотра машины правоохранители нашли подозрительный сверток. В этот момент водитель ударил одного из полицейского и попытался сбежать.

Когда беглеца догнали, он попытался отобрать оружие у одного из стражей порядка. Тогда полицейский трижды выстрелил в злоумышленника, тот скончался на месте.

Оказалось, что задержанный был 28-летний уроженец Дагестана, ранее судимый за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандформировании. В свертке нашли два обреза: охотничьего ружья и винтовки Мосина.