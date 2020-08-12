В Песках ТСЖ оштрафовали на 800 тыс. рублей за добычу подземных вод

Госэконадзор привлек к административной ответственности товарищество собственников жилья в поселке Пески Приозерского района за нарушения связанные с использованием поверхностных и подземных вод.

В ходе проверки после обращения местного жителя специалисты Госэконадзора обнаружили, что проживающие в Песках не могут свободно попасть к озеру Прохладное и его береговой линии. В связи с этим ТСЖ оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Уже в ходе административного расследования выяснилось, что это не единственное нарушение — с 2017 года товарищество без лицензии добывает подземные воды для питьевого водоснабжения индивидуальных земельных участков. Так как подземные воды являются природным ресурсом, то ТСЖ придется заплатить 800 тысяч рублей штрафа.