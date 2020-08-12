Водитель заживо сгорел в своей машине после столкновения с большегрузом на “Нарве”

Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом.
Страшное ДТП произошло на автодороге “Нарва” возле деревни Кайкино в Волосовском районе. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения легковушка сгорела вместе с водителем. Личность погибшего предстоит установить. В большегрузе никто не пострадал.
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12.08.2020 118