Водитель заживо сгорел в своей машине после столкновения с большегрузом на “Нарве”

Автор: Гузель Галимова
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Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу,  где лоб в лоб столкнулся с большегрузом. 

Страшное ДТП произошло на автодороге “Нарва” возле деревни Кайкино в Волосовском районе. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения легковушка сгорела вместе с водителем. Личность погибшего предстоит установить. В большегрузе никто не пострадал.

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12.08.2020 118