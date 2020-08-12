Ленинградская областная торгово-промышленная палата участвует в новом проекте Агентства стратегических инициатив “Сильные идеи для нового времени” с проектом цифровой платформы мигранта Salamport.

Цифровая платформа позволит организовать взаимодействие между работодателями, службами занятости Ленобласти и трудовыми мигрантами для более эффективного перераспределения трудовых ресурсов. Мигрант устанавливает на телефон приложение и получает бесплатный доступ к банку вакансий, к различным сервисам: аренда жилья, переводы на родину, юридические услуги, кредитование, лизинг, услуги для получения патента, покупка билетов и другие.

Поддержать проект и оставить свои рекомендации по проекту «Цифровая платформа мигранта Salamport» можно по ссылке.