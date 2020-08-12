Чиновники Янегского сельского поселения предстанут перед суд за взятку в 600 тысяч 

Следком Ленобласти завершил расследование в отношении главы Янегского сельского поселения и ее подчиненного, которые обвиняются во взяточничестве.

В ноябре 2019 года обвиняемые получили от местной жительницы взятку в 600 тысяч рублей. За эту сумму они пообещали выкупить ее квартиру в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья по завышенной стоимости. Обвиняемых задержали с поличным.

Сейчас они находятся под домашним арестом. Следователи наложили арест на имущество на сумму около 2 миллионов рублей. Собрано достаточно доказательств, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.