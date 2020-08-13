Во Всеволожской школе проходят съемки фильма о юном самбисте

Сегодня, 13 августа, Всеволожская школа №3 стала съемочной площадкой фильма “Бросок”, главную роль в котором играет серебряный призер Кубка России по рукопашному бою Влад Калистратов.

«Бросок» — это семейный фильм, который рассказывает историю 12-летнего мальчика, профессионального спортсмена – самбиста. Для работы над картиной, чтобы добиться максимальной реалистичности, привлечены преподаватели школы олимпийского резерва.

До этого съемки проходили в школе олимпийского резерва Всеволожска. Еще предстоят рабочие смены в историческом парке и городской администрации города, а также на территории Петербурга. Выпустить фильм в прокат планируют в 2021 году.