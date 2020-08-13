Александр Дрозденко рассказал о ближайших перспективах развития города Кириши

В Киришах прошла традиционная встреча губернатора Ленобласти с местными жителями, на которой обсудили ближайшие перспективы развития района.

Так, 15 сентября в городе откроется современный Дворец творчества. Также в поселке Будогощь строится ФОК, у Пчевжеской школы — спортплощадка. В ближайших планах — реконструкция открытого стадиона. Киришскую школу №2 ждет реновация, к 2021 году запланировано строительство Дома культуры в Пчевже. К тому же ведется ремонт инфекционных блоков в Киришской больнице и в детской поликлинике.

Помимо этого подготовлен проект благоустройства территории вдоль реки Волхов стоимостью 300 млн рублей. Заявка на первый этап благоустройства направлена на конкурс для федерального софинансирования.