Александр Дрозденко оценил масштаб модернизации ТЭЦ на Киришской ГРЭС

Планируется, что модернизация завершится в 2025 году. Сейчас идет подготовка к демонтажу второго турбогенератора с последующей заменой на новый.

«Киришская ГРЭС — вот уже полвека — одно из флагманских энергетических предприятий нашей области. Электростанция не только снабжает энергией регион: жилые дома и промышленные производства, но и полностью обеспечивает возрастающие потребности промышленности в тепловой энергии», — сказал Александр Дрозденко.

Модернизация энергообъекта включает в себя замену турбогенераторов, реконструкцию и техперевооружение котлов, внедрение автоматизированной системы управления и многое другое.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в ходе рабочей поездки в Киришский район Александр Дрозденко посетил сегодня, 13 августа, Киришский Дворец детского творчества имени Л. Н. Маклаковой, проинспектировал работу «Киришской КМБ» и осмотрел центр цифрового образования детей «IT-cube», а также отделение Почты России, на ремонт которого жители жаловались ему во время прямой линии.