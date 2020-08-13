Школьные линейки, детские сады, кинотеатры: в Ленобласти ввели новые послабления

С сегодняшнего дня, 13 августа, в Ленобласти вводятся новые послабления, подписано соответствующее постановление.

Согласно документу, вводятся следующие послабления:

В “красной” зоне не осталось ни одного района. Теперь в “желтую” зону входят: Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. В “зеленую”: Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Приозерский и Кингисеппский районы и Сосновый Бор.

Детские сады будут работать без ограничений.

Во всех районах разрешено посещение кинотеатров, но с 50% заполняемостью зала.

Торжественные линейки 1 сентября будут длиться не более 30 минут. При хорошей погоде их проведут на улице, но с ограниченным количеством участников – не более 120 человек одновременно.