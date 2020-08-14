Ежегодный спортивно-туристский фестиваль завершится 15 августа в Новой Ладоге

Торжественная церемония закрытия фестиваля “Ладога Фест” пройдет в городе Новая Ладога в эту субботу, 15 августа.

В этот же день в городе Новая Ладога на площади Кирова начнет свою работу Успенская ярмарка. На ней ремесленники со всей Ленобласти продемонстрируют свои уникальные товары. Ярмарка продолжит работать и 16 августа.

На церемонии закрытия фестиваля гостей ждет богатая программа: выставка ретроавтомобилей, спортивные мастер-классы, выступления творческих коллективов, фестиваль брейк-данса и многое другое.

Напомним, ежегодный спортивно-туристский фестиваль “Ладога Фест” традиционно проходит на побережье Ладожского озера при поддержке Фонда “Росконгресс” и охватывает Ленобласть, Карелию и Петербург.