Александр Дрозденко «уволил» начальника Управления Ленобласти по транспорту

Кадровые изменения связаны со слабым контролем за решением транспортных проблем районов новостроек
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, глава региона освободил от должности Павла Постовалова, а исполняющим его обязанности назначил действующего заместителя — Михаила Присяжнюка.
Павел Постовалов с 2007 года поступил на гражданскую службу в комитет по дорожному хозяйству и транспорту. А должность начальника Управления по транспорту Ленобласти занимал с декабря 2016 года.
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16.10.2019 2954