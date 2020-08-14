Александр Дрозденко «уволил» начальника Управления Ленобласти по транспорту

Кадровые изменения связаны со слабым контролем за решением транспортных проблем районов новостроек

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, глава региона освободил от должности Павла Постовалова, а исполняющим его обязанности назначил действующего заместителя — Михаила Присяжнюка.

Павел Постовалов с 2007 года поступил на гражданскую службу в комитет по дорожному хозяйству и транспорту. А должность начальника Управления по транспорту Ленобласти занимал с декабря 2016 года.