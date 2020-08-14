Отделение полиции за 150 млн рублей откроется в Мурино в 2021 году

Для начала строительства все готово: есть проект, который необходимо «привязать к земле», земельный участок готов к передаче ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, Александр Дрозденко подписал письмо в адрес МВД Владимира Колокольцева о включении финансирования строительства нового пункта полиции в Мурино в Соглашение, в рамках которого силами МВД строятся современные быстровозводимые отделения полиции по всему региону.

Отметим, что еще экс глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов отметил, что за 2018 год удалось построить новое здание отделения полиции в Любани (Тосненский район) и МРЭО в Приозерском районе.