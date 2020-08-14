Крупная партия наркотиков в Россию попала на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт.

Оперативная информация о наркотике в правоохранительные органы России поступила от бельгийских коллег, сообщает пресс-служба МВД России. При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них нашли более 25 килограммов вещества. Экспертиза показал, что это кокаин.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, причастных к международному наркотрафику.