В Петербурге установили памятник Виктору Цою — фото

Торжественное открытие памятника пройдет до конца августа, после снятия коронавирусных ограничений

Сегодня, 14 августа, в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого установили памятник музыканту Виктору Цою. На постаменте, подходящий камень для которого нашли в Ленобласти, выгравирована цитата из песни «Группа крови»: “Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой”. Под этими строчками стоит пожелание “Удачи!” и подпись артиста.

15 августа исполняется 30 лет со дня автокатастрофы, в которой погиб Виктор Цой. В память о музыканте сегодня ночью разведут Дворцовый мост под его композиции , а на пролете разводного моста будет отображаться проекция портрета Цоя.