Дворцовый мост в Петербурге впервые разведут под музыку Виктора Цоя

Акция памяти пройдет 15 августа в 00:45 в рамках звукового шоу «Поющие мосты». В этот день, 30 лет назад, трагически погиб Виктор Цой. Формат разведения моста под симфоническую музыку сохранится.

Музыка культового рок-исполнителя будет звучать в обработке. Ее автор – музыкант группы «Кино» Юрий Каспарян. Как сообщает telegram-канал «Петербургский дневник», предполагается исполнение двух знаковых композиций.

При этом проекция портрета Виктора Цоя будет подана на разводной пролет моста. А все зрители смогут получить памятные авторские открытки с видеоэкскурсией «Ленинград Виктора Цоя».