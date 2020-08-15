Реконструкция Дворца культуры в Сланцах начнется в следующем году

Сегодня, 15 августа, в ходе осмотра Дворца культуры в Сланцах Александр Дрозденко поручил подготовить здание к реконструкции. Работы должны начать уже в следующем году

«Руководство Дворца культуры очень постаралось сохранить уникальное внутреннее убранство: лепнину, сцену, помещения, люстры, конструкции. При реставрации мы должны обновить коммуникации, фасады, укрепить конструкции. Мы не будем тут делать ультрасовременный ремонт, что называется «с сайдингом», уничтожая дух этого места» — сказал Александр Дрозденко.

Здание находится на площади Ленина в микрорайоне Лучки. Два года назад планировалось провести полную реконструкцию, однако из-за высокой стоимости (672,5 млн рублей) принято решение о включении объекта в адресную инвестиционную программу на проведение работ по капитальному ремонту.

Проектирование должны завершить до конца года. Работы запланированы на 2021-2022 год.