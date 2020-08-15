В Выборге пройдут соревнования по триатлону 30 августа

В Выборге 30 августа пройдут соревнования по триатлону, участникам предстоит состязаться в плавании, гонке на велосипедах и беге.

Плавательный этап пройдет в один круг в акватории Большого Ковша Выборгского залива, старт и финиш расположены на противоположных сторонах от Выборгского замка. Всем предстоит преодолеть Крепостной мост.

На велосипедах спортсменам предстоит выехать и вернуться в город и преодолеть три круга, для них организуют два пункта питания на разворотах. Беговой маршрут проложен по центру города в 4 круга, на каждом круге участники смогут восполнить силы и утолить жажду на двух пунктах питания .

Финиш будет в Выборгском замке.