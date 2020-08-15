Жителей Ленобласти ждет кратковременный дождь в воскресенье

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в воскресенье, 16 августа, ждет переменная облачность.

Местами синоптики ждут небольшой кратковременный дождь, а ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер прогнозируется юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, местами до +8 градусов, днем от +21 до +26 градусов, на востоке местами до +18 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.